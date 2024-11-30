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Посол указал на истощение запасов вооружений Норвегии для ВСУ

Посол Корчунов: запасы норвежского оружия для ВСУ близки к истощению

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Запасы вооружений Норвегии для поставок украинской армии близки к истощению, в связи с чем возрастает роль закупок нового оружия у местного и западного военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов, передает РИА Новости.

По его словам, до настоящего времени большая часть поставок для военных нужд Украины осуществлялась через Норвегию. Страна передавала ВСУ устаревшее оружие, которое было законсервировано на военных складах и стояло в очереди на обновление.

«Как здесь публично признают, теперь этот источник близок к истощению, и возрастает роль закупок нового оружия у местного и западного ВПК, в том числе в рамках различных многосторонних механизмов», — заявил посол.

По его словам, участие Норвегии в попытках западных стран нанести России «стратегическое поражение» до минимума сужает пространство для двустороннего взаимодействия.

До этого Корчунов сообщил, что РФ пока не планирует закрывать генеральные консульства в норвежских Киркенесе и Баренцбурге. По его словам, на севере Норвегии и на архипелаге Шпицберген проживают большое количество россиян, нуждающихся в консульском содействии.

Ранее в МИД РФ пообещали ответные меры за сокращение Норвегией дипсостава посольства РФ.

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