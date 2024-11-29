В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте

В Каменском районе Ростовской области произошел крупный пожар на промышленном объекте. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промышленном объекте», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:45 по московскому времени.

К ликвидации возгорания привлекли 109 человек и 38 единиц техники, уточнил врио главы региона.

Незадолго до этого Слюсарь заявлял, что на северо-западе Ростовской области средства противовоздушной обороны отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По его словам, было сбито 30 дронов. В результате атаки БПЛА получила повреждения, в частности, кровля дома в хуторе Масаловка Каменского района.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Калуге потушили пожар на предприятии, возникший от обломков БПЛА.