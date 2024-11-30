Венгерский эксперт призвал Зеленского признать потерю Донбасса

Западным странам и Украине нужно признать, что Киев проиграл в конфликте, а действующий украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден отказаться от Донбасса вслед за Крымом. Об этом заявил венгерский политический эксперт Георг Шпетле, передает РИА Новости.

«Есть возможность эту войну завершить дипломатическим путем, но и Западу, и Украине надо столкнуться с реальностью, эту войну Украина проиграла, никогда не выиграет. Зеленский уже признал, что Крым никогда не смогут вернуть. Точно также надо признать, что Донбасс — тоже нет», — заявил он.

По словам политолога, Зеленский должен согласиться на мир в обмен на территории, иначе потеряет еще больше людей и территорий. Он добавил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа убедит украинского лидера в том, что прекращение огня необходимо.

Шпетле выразил мнение, что после этого будет «мирная конференция, где Украине надо будет подписать отказ от территорий ради мира», а избранный американский лидер сможет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в качестве партнера.

До этого глава спецштаба по вопросам Украины при немецком минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что ВСУ оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровск. По его словам, украинская армия будет вынуждена покинуть территории к 2025 году.

Ранее военный эксперт заявил о бегстве ВСУ с позиций у Сватова в ЛНР.