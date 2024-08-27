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Шмыгаль намерен покрыть дефицит бюджета Украины за счет прибыли от российских активов

Шмыгаль: Украине не хватает $15 млрд в 2025 году для покрытия дефицита бюджета

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в дополнительных $15 млрд в 2025 году ради покрытия дефицита бюджета страны. Его слова приводит ТАСС.

«На следующий год есть незакрытая потребность в размере около 15 миллиардов долларов», — заявил премьер Украины.

По словам Шмыгаля, Киев рассчитывает решить проблему с финансами за счет прибыли от замороженных российских активов в размере $50 млрд, находящихся в финансовых учреждениях стран Большой семерки.

До этого министерство финансов Украины заявило, что в период с января по июль текущего года расходы на оборону и сектор безопасности из государственного бюджета страны составили триллион гривен (более $24 миллиардов). Также отмечается, что в июле было использовано 161,1 млрд гривен ($3,9 млрд) на денежное довольствие для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также покупку военной и специальной техники, вооружений, боеприпасов и так далее.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, сколько Киев набрал кредитов у Запада за два года.

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