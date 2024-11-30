ВСУ не могут остановить продвижение российской армии у Стельмаховки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются сдержать наступление российской армии у Стельмаховки в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сейчас западнее Стельмаховки противник пытается сдержать наши войска, наращивает силы и средства в населенном пункте Лозовая и пытается сделать так, чтобы отбить трассу, которая идет к Кругляковке, которой уже начали пользоваться частично наши войска. Но ничего на данный момент у него не выходит», — сообщил Марочко.

Он добавил, что фронт в районе Стельмаховки характеризуется как стабильный, поэтому интенсивность боевых действий здесь средняя.

До этого Вооруженные силы России успешно расширили зону контроля у Новомлынска в Харьковской области.

Село Новомлынск расположено на север от Купянска, где также продвигаются российские войска.

Ранее ВС России ударили по складам ВСУ в Хмельницком.