В Госдуме считают, что Зеленскому пора забыть про НАТО

Владимиру Зеленскому настало время прощаться с «натовскими амбициями», раз он изменил свою риторику на стремление к миру взамен на принятие Украины в НАТО. Об этом пишет глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

«Просроченному узурпатору лучше попрощаться со своими натовскими амбициями. Стремление Киева в альянс — залог продолжения, а не окончания войны. Идеи по заморозке конфликта также неприемлемы. Мы хорошо усвоили горькие уроки «Минска-2» и больше не позволим западникам вооружать укрофашистов за ширмой договоренностей», — пишет Слуцкий.

Глава ЛДПР добавил, что боевые действия прекратятся только после того, как российские войска добьются победы, и освобожденные земли навсегда останутся в составе России.

До этого Владимир Зеленский предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО.

Ранее в офисе Зеленского назвали приемлемые варианты мирных инициатив.