Французская разведка опасается возможного появления ядерного оружия у Ирана

Возможное появление ядерного оружия у Ирана является «критической угрозой» с точки зрения Франции и Британии. Об этом заявил руководитель главного управления внешней разведки Франции Николя Лернер на встрече с главой британской разведки MI-6 Ричардом Муром, передает агентство «Франс-Пресс», которое цитирует РИА Новости.

«Союзные Ирану военизированные формирования на Ближнем Востоке (ХАМАС и «Хезболлах») понесли серьезные потери. Но ядерные амбиции Ирана продолжают угрожать всем нам <...> Возможное появление ядерного оружия у Ирана является одной из угроз, если не сказать самой критической угрозой, в ближайшие месяцы», — заявил Лернер.

Одновременно с переговорами Лернера и Мура, в Европе проходят переговоры так называемой «евротройки» (Британии, Германии и Франции) и представителей Ирана. Речь на переговорах идет об иранской ядерной программе.

До этого стало известно, что Иран проведет в Женеве переговоры по ядерной программе.

Ранее СМИ узнали о планах Трампа по «максимальному давлению» на Иран.