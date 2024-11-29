Дезертиры на Украине смогут добровольно вернуться на службу до 1 января

Украинские военные, впервые самовольно покинувшие свои части и желающие вернуться на службу без наступления уголовной ответственности, смогут это сделать до 1 января 2025 года. Об этом сообщила советница украинского главы Госбюро расследований Татьяна Сапьян, ее слова приводит «Страна.ua».

«После того как вы возвращаетесь на место своей службы, у командира есть 72 часа для продления действия контракта или возобновления вас на службе», — сказала она.

Сапьян отметила, что также возобновляются денежные, продовольственные и вещевые выплаты. Что касается льгот и социальных гарантий, они также остаются в силе.

Советница ГБР Украины добавила, что когда военный вернется в свою воинскую часть, он обязан уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о своем возвращении.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу солдат, которые впервые самовольно покинули воинскую часть или дезертировали.

Ранее в Раде подняли Зеленского на смех, задав ему один вопрос.