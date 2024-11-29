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Во Франции предупредили о скором появлении ядерного оружия у Ирана

Reuters: ядерное оружие может появиться у Ирана уже в ближайшие месяцы

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saeediex/Shutterstock

Ядерное оружие может появиться у Ирана уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Службы внешней разведки Франции Николя Лернера.

«Риск распространения иранского ядерного оружия является серьезной угрозой в ближайшие месяцы, Великобритания и Франция разрабатывают стратегии подготовки к такому событию», — сказал Лернер.

По его словам, французские и британские службы работают бок о бок, чтобы противостоять «критической угрозе», которую ожидают в ближайшие месяцы.

2 ноября глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази заявил, что Тегеран обладает всеми возможностями, которые позволят при необходимости создать ядерное оружие. По его словам, Иран не имеет никаких препятствий в том, что касается именно технической стороны вопроса, и единственным «сдерживающим фактором» является предписание руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что Исламская Республика не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

Ранее NYT дала прогноз, когда Иран может создать ядерное оружие.

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