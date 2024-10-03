NYT дала прогноз, когда Иран может создать ядерное оружие

Ирану нужно несколько месяцев или год для создания ядерного оружия. С такой оценкой развития ядерной области Ирана выступила американская газета The New York Times со ссылкой на экспертов.

«Эксперты по ядерной тематике заявили…, что Ирану понадобятся не недели, а месяцы, а возможно, и год, чтобы создать ядерное оружие», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, если Тегеран действительно добьется прорыва в этой области, Ирану все же придется пройти «ряд других важных шагов», прежде чем произвести ядерную боеголовку, пригодную для доставки.

Одним из них может стать разработка электронной системы для приведения в действие группы обычных взрывчатых веществ, которые сжимают ядерное ядро, запуская цепную реакцию, приводящую к выбросам атомной энергии, пишет The New York Times.

В конце сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что Иран готов вернуться к условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и не намерен продолжать разработку ядерного оружия.

Ранее в Иране заявили о попытке начать в США новый раунд переговоров по ядерной программе.