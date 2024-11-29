Кулеба считает, что Байден мыслит категориями холодной войны

Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что действующий президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним нельзя обсуждать вступление Украины в Североатлантический альянс и ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Его (Байдена — «Газета.Ru») мышление было сформировано логикой холодной войны. С ним нельзя говорить о членстве Украины в НАТО. С ним нельзя говорить о ядерном оружии. Потому что эти темы нервируют его», — считает Кулеба.

Экс-глава МИДа Украины утверждает, что его стране повезло, что в 2022 году президентом США стал Байден, поскольку в ином случае ситуация для Киева сложилась бы «намного хуже». В беседе с изданием на вопрос, почему западные союзники не спешат поставлять Украине оружие, Кулеба ответил, что это «обычно самый сложный вопрос — почему Запад не делает чего-то».

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

27 ноября член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможности, чтобы предоставить Украине ядерное оружие.

Ранее Путин рассказал, что сделает Россия, если Украине дадут ядерное оружие.