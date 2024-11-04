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Бойцы ВС РФ уничтожили командный пункт и пункт воздушной разведки ВСУ

МО РФ: бойцы «Запада» уничтожили командный пункт и пункт воздушной разведки ВСУ

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Минобороны РФ

Солдаты группировки российских войск «Запад» уничтожили командный пункт и пункт воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные объекты противника выявили при помощи беспилотников «Суперкам». Командный пункт противника представлял собой сооружение из бетонных укрытий. Для его ликвидации применили авиационные бомбы.

Кроме того, разведка обнаружила пункт воздушной разведки ВСУ. Российские военные уничтожили его ударами САУ «Мста-С».

Накануне спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Спецназ произвел несколько ударов дронами-камикадзе, в результате которых был обнаружен силуэт замаскированного транспортного средства противника.

Ночью 3 ноября экипаж российского вертолета Ка-52М уничтожил живую силу подразделения Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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