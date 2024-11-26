Участник СВО получал зарплату в 21 тысячу рублей ежемесячно

Военный армии России, который проходит службу в зоне специальной военной операции (СВО), получал зарплату в размере 21 тысячи рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в личном Telegram-канале, где парламентарий поделился ответом надзорных органов на направленные им запросы.

«Мама мобилизованного из Талицы Андрея К. переживала, что сын сидит на передовой, а получает всего 21 тысячу рублей. Разобрались», — рассказал Иванов.

По словам депутата, после проверки участнику СВО стали выплачивать денежное довольствие в полном объеме.

Также парламентарий поделился историей другого военнослужащего из Свердловской области, который получал зарплату «только в личном кабинете», при этом на счету деньги отсутствовали. Вопрос удалось разрешить при содействии военной прокуратуры Центрального военного округа. Участнику боевых действий из Ирбита из-за несвоевременного внесения его данных в систему не могли перечислить единовременную выплату — этот вопрос, по информации Иванова, также удалось уладить.

Ранее депутат Иванов заявил, что боец СВО из Талицы остался без ноги из-за бюрократии госпиталя.