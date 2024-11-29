В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригады, действующие в зоне боевых действий, укомплектованы примерно наполовину, что приводит к накапливающейся усталости среди военнослужащих. Об этом сообщили народные избранники, в частности депутат Верховной Рады Галина Янченко в эфире YouTube-канала «Новости Live».

«Я непосредственно общаюсь с нашими парнями и девушками там, на передовой. Все они говорят, для них для всех вопрос номер один — это доукомплектование их бригад», — отметила Янченко. Она добавила, что во время последнего визита на фронт уровень комплектования составлял от 40% до 60%.

По словам депутата, военнослужащие испытывают сильную усталость и трудности, поэтому они обращаются с просьбой о более полном укомплектовании своих подразделений.

До этого американская газета The New York Times со ссылкой на рассказы бойцов украинской армии сообщила, что Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку боевой пехоты и опытных командиров. Отмечается, что из-за нехватки опытных бойцов произошло истощение украинской обороны, что привело к успехам Вооруженных сил РФ. Отмечается, что многие украинские бригады измотаны.

Ранее сообщалось, что за время конфликта с Россией ВСУ лишились до 500 тысяч бойцов.