В Польше призвали вернуть всеобщий воинский призыв

Нынешнему поколению поляков придется участвовать в военных действиях для поддержания боеготовности Польши. Об этом заявил глава Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула, сообщает агентство PAP.

«Все указывает на то, что мы — то поколение, которое будет стоять с оружием в руках, чтобы защитить наше государство. И я не собираюсь думать, что мы проиграем эту войну...» — заявил он.

По его словам, в Польше необходимо создать вооруженные силы, подготовленные для такого рода действий. Он также добавил, что потенциал вероятного противника «очень велик», не указав при этом, о ком идет речь.

Незадолго до этого издание Dzienik Gazeta Prawna сообщало, что Польша с 2025 года внедрит в вооруженные силы инспекторат по беспилотным системам.

Создание инспекции по беспилотным системам призвано обеспечить, чтобы польская армия не отставала от мировых тенденций в области БПЛА, заключило издание.

Ранее США и Польша обсудили модернизацию армии и помощь Украине.