Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше призвали вернуть всеобщий воинский призыв

Глава Генштаба ВС Польши Кукула: стране пора возвращать всеобщий воинский призыв

close
Artur Widak/Global Look Press

Нынешнему поколению поляков придется участвовать в военных действиях для поддержания боеготовности Польши. Об этом заявил глава Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула, сообщает агентство PAP.

«Все указывает на то, что мы — то поколение, которое будет стоять с оружием в руках, чтобы защитить наше государство. И я не собираюсь думать, что мы проиграем эту войну...» — заявил он.

По его словам, в Польше необходимо создать вооруженные силы, подготовленные для такого рода действий. Он также добавил, что потенциал вероятного противника «очень велик», не указав при этом, о ком идет речь.

Незадолго до этого издание Dzienik Gazeta Prawna сообщало, что Польша с 2025 года внедрит в вооруженные силы инспекторат по беспилотным системам.

Создание инспекции по беспилотным системам призвано обеспечить, чтобы польская армия не отставала от мировых тенденций в области БПЛА, заключило издание.

Ранее США и Польша обсудили модернизацию армии и помощь Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами