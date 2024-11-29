В Ростовской области отражают массовую атаку дронов ВСУ

На северо-западе Ростовской области средства противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:22 по московскому времени.

Слюсарь отметил, что в результате атаки дронов получила повреждения кровля частного дома в хуторе Масаловка Каменского района. Кроме того, обломки беспилотников повредили остекление в жилом доме в слободе Дьячкино Тарасовского района. Обошлось без пострадавших, подчеркнул врио губернатора.

На места происшествий отправились представители оперативных служб. В светлое время суток организуют обход, чтобы уточнить ущерб и впоследствии помочь в восстановлении имущества, сообщил чиновник.

Накануне Минобороны РФ заявило, что российские средства ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины. Кроме того, была уничтожена украинская ракета «Нептун».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.