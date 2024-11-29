В РФ заявили, что США ускорили производство ключевых элементов для ядерного оружия

США ускорили темпы производства плутониевых сердечников, являющихся ключевым элементом ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

«Они (плутониевые сердечники. — «Газета.Ru») являются центральной частью ядерного заряда, которые служат запалом для приведения его в действие. Без них невозможно производство ядерного оружия. США фактически не создавали эти сердечники с конца 1980-х годов», — говорится в докладе.

По данным «Росконгресса», сейчас Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) работает над расширением мощностей переработки плутония и производства сердечников. Ожидается, что к 2030 году США смогут выпускать не менее 80 единиц компонентов ядерного оружия в год.

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

27 ноября член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможность предоставить Украине ядерное оружие.

Ранее постпредство РФ при ООН предостерегло мир от глобального конфликта.