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В РФ заявили, что США ускорили производство ключевых элементов для ядерного оружия

«Росконгресс»: США ускорили создание плутониевых сердечников для ядерного оружия

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

США ускорили темпы производства плутониевых сердечников, являющихся ключевым элементом ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

«Они (плутониевые сердечники. — «Газета.Ru») являются центральной частью ядерного заряда, которые служат запалом для приведения его в действие. Без них невозможно производство ядерного оружия. США фактически не создавали эти сердечники с конца 1980-х годов», — говорится в докладе.

По данным «Росконгресса», сейчас Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) работает над расширением мощностей переработки плутония и производства сердечников. Ожидается, что к 2030 году США смогут выпускать не менее 80 единиц компонентов ядерного оружия в год.

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

27 ноября член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможность предоставить Украине ядерное оружие.

Ранее постпредство РФ при ООН предостерегло мир от глобального конфликта.

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