В «Росконгрессе» заявили о вероятности возвращения ядерного оружия на флот США

Соединенные Штаты Америки могут вернуть тактическое ядерное оружие на корабли своих военно-морских сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

В документе отмечается, что сейчас США могут сертифицировать палубные истребители F-35C под несение атомной бомбы B61-12. Пройденная сертификация F-35A должна упростить аналогичный процесс для истребителя военно-морских сил (ВМС). Если его внутренние отсеки по какой-то причине не позволят этого сделать, то ядерными бомбами смогут оснастить F-18 Super Hornet. Ранее он был добавлен в список носителей ядерного оружия, а затем исключен из него.

В сентябре 1991 года президент США Джордж Буш — старший принял решение о демонтаже всего тактического ядерного оружия с кораблей ВМС США. По взаимной договоренности на кораблях военно-морских сил РФ также нет тактического ядерного оружия.

28 ноября агентство Reuters сообщало, что американская разведка не видит увеличения угрозы ядерной эскалации со стороны России из-за поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS. Вашингтон пришел к выводу, что ядерное оружие остается для Москвы крайней мерой, несмотря на жесткую риторику президента России Владимира Путина. Вместо этого США опасаются роста диверсионной активности России в Европе.

Ранее в МИД России пообещали добиться «дрожи» в США.