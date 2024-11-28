Разведка США не верит ядерным угрозам России. ЦРУ больше опасается диверсий в Европе Reuters: разведка США не видит в ударах вглубь России рисков ядерной войны

Американская разведка не видит увеличения угрозы ядерной эскалации со стороны России из-за поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS. Вашингтон пришел к выводу, что ядерное оружие остается для Москвы крайней мерой, несмотря на жесткую риторику президента Владимира Путина. Вместо этого США опасаются роста диверсионной активности России в Европе.

Решение администрации Джо Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России не увеличивает риск ядерной эскалации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников, близких к американской разведке. По их мнению, Москва вряд ли пойдет на применение ядерного оружия, даже учитывая «все более воинственные заявления президента Владимира Путина».

Согласно выводам американской разведки, ядерная эскалация не станет результатом ослабления ограничений на использование Украиной американских вооружений. Эти оценки, сформулированные за последние семь месяцев, остаются неизменными. На прошлой неделе Россия провела испытания новой баллистической ракеты «Орешник», которую аналитики расценили как сигнал Западу. Однако, как сообщили источники Reuters, это событие не изменило выводов американских аналитиков.

Тем не менее разведка США прогнозирует, что Россия может усилить диверсионную деятельность в Европе, чтобы оказать давление на Запад из-за его поддержки Киева.

Об этом агентству сообщили два высокопоставленных чиновника, один законодатель и два помощника конгрессменов, знакомых с вопросом.

В Белом доме первоначально воздерживались от поставок дальнобойных систем, ссылаясь на опасения, связанные с возможной эскалацией. Представители администрации, включая сотрудников Пентагона и Госдепартамента, опасались ударов по американскому военному и дипломатическому персоналу, а также атак на союзников по НАТО. Среди ключевых рисков рассматривались и угрозы применения ядерного оружия.

Изменение позиции произошло на фоне усиления военной поддержки России со стороны Северной Кореи. Источники Reuters сообщили, что президент Байден решил пойти на такой шаг, несмотря на прежние опасения.

Некоторые чиновники теперь считают, что страхи относительно эскалации, включая ядерную, были преувеличены.

Однако они подчеркивают, что ситуация на Украине остается крайне напряженной, и полностью исключать риск ядерной эскалации нельзя.

Эксперты указывают на другие потенциальные угрозы со стороны России. У США «вызывает беспокойство гибридный ответ России», сказала директор по евразийским, российским и восточноевропейским исследованиям Джорджтаунского университета Анджела Стент, имея в виду «диверсии России в Европе»:

«Вероятность эскалации никогда не отсутствовала. Теперь беспокойство возросло».

С начала боевых действий в феврале 2022 года американская разведка регулярно анализировала возможные риски ядерного конфликта. В конце 2022 года директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что реальная угроза применения Москвой ядерного оружия существовала. Однако в последнее время аналитики считают подобный шаг маловероятным.

Теперь в своих оценках разведка США отмечает, что хотя Путин часто угрожает применить ядерное оружие, Москва вряд ли пойдет на такой шаг — отчасти потому, что оно не дает явного военного преимущества. Военные описали ядерный вариант как последнее средство для России. Высокопоставленный американский чиновник и законодатель заявил, что ядерные страхи были преувеличены, а решение разрешить более широкое использование ATACMS было принято слишком поздно. Тем не менее оно, как и прежде, не влияет на ядерные расчеты Москвы.

«Орешник»

21 ноября Россия впервые использовала баллистическую ракету «Орешник» для удара по объекту в Днепре. Удар был нанесен по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш», который занимается производством ракетной техники и другого вооружения. В тот же день Владимир Путин выступил с телевизионным обращением по этому поводу.

«В ответ на применение британского и американского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года, российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — сказал президент России.

Он заявил, что Украина применила «дальнобойное оружие западного производства» для удара по территории России, «продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине».

По словам президента, США и их союзники по НАТО разрешили украинской стороне применять свои системы для ударов вглубь РФ. Путин отметил, что эксперты ранее говорили о невозможности использования подобного оружия без участия стран-производителей.

Путин сообщил, что 19 и 21 ноября ВСУ использовали шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, системы Storm Shadow (Великобритания) и HIMARS (США) для нанесения удара по военным объектам на территории РФ — в Брянской и Курской областях.

«С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», — заявил Путин.