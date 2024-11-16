Минобороны показало, как российский FPV-дрон уничтожил пикап ВСУ под Харьковом

В Харьковской области военные разведподразделения группировки «Север» при помощи ударного FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) обнаружили и уничтожили пикап с украинскими солдатами. Видео опубликовало российское Минобороны в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, после обнаружения ВС противника было принято решение об огневом воздействии по цели.

«Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю и живой силе ВСУ», — отметили в министерстве.

Накануне украинские военные с помощью беспилотников атаковали автомобиль пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области. По словам главы ВГА Виталия Ганчева, в результате инцидента никто не пострадал, так как находившиеся в машине люди покинули транспортное средство после первого удара и укрылись в безопасном месте. Автомобиль получил сильные повреждения, которые могли оказаться еще серьезнее, если бы внутри находился груз — газовые баллоны, которые сотрудники ВГА к тому моменту успели отвезти жителям Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.