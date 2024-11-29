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Украинские десантники сдались в Харьковской области

РИА: четыре украинских десантника сдались в ДОТе в Харьковской области

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четверо украинских десантников из 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в ДОТе (долговременной огневой точке. — «Газета.Ru») в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на Харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск «Запад» ВС РФ», — указано в сообщении.

До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Борисов рассказал, что командир держал его в окопе трое суток, постоянно угрожая.

После трех суток военному удалось сбежать и сдаться в плен российским солдатам. На допросе он рассказал, что в конце октября его завели на уже разбитую позицию. Его старший по званию заставил залезть в «нору» и грозился забросить гранату или мину, если тот попробует вылезти.

Ранее сообщалось, что литовский наемник ВСУ устраивал аукционы вывезенных из Курской области вещей.

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