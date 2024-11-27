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Литовский наемник ВСУ устраивал аукционы вывезенных из Курской области вещей

Литовский наемник ВСУ Ясюкявичюс продавал в соцсети украденные в Судже вещи

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, воюющий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), проводил в социальной сети аукционы вещей, которые были вывезены из Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале ноября литовец написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что посетил Курскую область. При этом он опубликовал фотографии и видеозаписи с разрушенного КПП на украинско-российской границе и из магазина «Пятерочка» в городе Судже.

Ясюкявичюс проводил онлайн-аукционы с распродажей вещей, вывезенных из региона России. В число «лотов» вошли аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра номиналом в 1000 рублей.

Доходы от «аукционов» наемник намеревался направить на поддержку Украины.

23 ноября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный военный источник на Украине сообщило, что украинская сторона потеряла свыше 40% территории, которая была захвачена ВСУ в ходе вторжения в Курскую область.

Как заявил источник, сейчас Вооруженные силы Украины контролируют 800 кв. км региона и будут удерживать эту территорию, пока это будет оправдано с военной точки зрения.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее несколько украинских мародеров попали в плен в Курской области.

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