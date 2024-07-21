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Алиев пообещал заморским территориям Франции помочь стать независимыми

Алиев обещал помощь заморским территориям Франции в обретении независимости

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме заявил, что Баку намерен поддерживать заморские территории Франции всеми ресурсами в борьбе за независимость от Парижа. Его слова приводит агентство Azertag.

«Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах», — подчеркнул он.

По его словам, Баку будет поддерживать колонии Франции всеми ресурсами до тех пор, пока они не станут свободными.

«Вы и миллионы подобных вам должны жить свободно на своей земле, планировать свое будущее и защищать свое наследие, достоинство и язык, которых вас хотят лишить», — подчеркнул он.

В мае сообщалось, что по мнению Франции Россия и Азербайджан якобы как-то связаны с беспорядками и столкновениями между протестующими, полицией и французскими военными в Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане.

17 апреля стало известно, что Париж принял решение отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Отмечалось, что президент Франции Эммануэль Макрон принял это решение на фоне «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

Ранее политолог Тимофеев рассказал, к чему могут привести действия Франции в Новой Каледонии.

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