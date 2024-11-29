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Южная Корея отложит техобслуживание ракет Taurus

Южная Корея отложит обслуживание ракет Taurus из-за нехватки запчастей

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Южная Корея планирует отложить на пять лет техническое обслуживание ракет Taurus из-за нехватки запчастей у компании-производителя, который поставляет детали на Украину. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Вооруженные силы были готовы провести техобслуживание в следующем году, спустя 10 лет после их принятия на вооружение, но производитель отнесся к этому с неодобрением из-за нестабильности с поставками определенных деталей, относящихся к двигателю», — говорится в сообщении.

Ракеты Taurus передали в распоряжение Южной Кореи в 2015 году. Согласно договоренности, страна должна проводить капитальное техническое обслуживание снарядов каждые 10 лет. Однако опасения снижения боеготовности из-за частых ремонтов привели к тому, что Сеул решил проводить полную проверку ракет через 15 лет после принятия на вооружение.

В конце октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён выступил в поддержку предложения отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей для изучения действий частей Корейской народной армии в случае их появления в зоне конфликта. Глава ведомства отметил, что их роль заключается в изучении опыта тенденций современных конфликтов.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить Южной Корее на поставку оружия Украине.

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