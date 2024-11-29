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В Сирии ликвидированы боевики, маскировавшиеся под солдат регулярной армии

Под Алеппо уничтожены террористы ХТШ, переодетые в форму сирийской армии

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Syrian Central Military Media via AP

Под Алеппо уничтожена группа террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), переодетых в форму сирийской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры Сирийской Арабской Республики.

«Несколько групп террористов пытались проникнуть в тыл наших войск на западе Алеппо и на трассе М5 Алеппо — Дамаск, но были уничтожены. В одном случае боевики были одеты в форму Сирийской Арабской Армии, также на плечах у них были нашивки наших подразделений, которые несут службу в данных районах», — сообщил собеседник агентства.

В Сирийской Арабской армии добавили, что такая точность в изображении подразделений говорит о продолжительной подготовке операции боевиков.

До этого в Сирии уничтожили более 400 террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

Телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Журналисты утверждают, что в результате боевых действий боевики захватили 13 населенных пунктов, включая стратегически важные города Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую в этой местности военную базу. Кроме того, был занят находящийся примерно в 20 километрах от Алеппо город Урм-эль-Кубра.

Ранее Лавров заявил о сотрудничестве Украины с террористами в Сирии.

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