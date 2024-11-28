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В Сирии уничтожили более 400 террористов «Джебхат ан-Нусра»

ЦПВС: в Алеппо и Идлибе уничтожили свыше 400 террористов «Джебхат ан-Нусра»

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В Сирии уничтожили свыше 400 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России), атаковавших позиции правительственных войск САР в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитана 1-го ранга Олега Игнасюка.

По его словам, с 07:50 27 ноября незаконные вооруженные формирования, связанные с «Джебхат ан-Нусрой», напали на подконтрольную правительству САР территорию в этих провинциях.

«Сирийская арабская армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России. За прошедшие сутки атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе. Уничтожено не менее 400 боевиков», — заявил Игнасюк.

До этого телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Журналисты утверждают, что в результате боевых действий боевики захватили 13 населенных пунктов, включая стратегически важные города Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую в этой местности военную базу. Кроме того, был занят находящийся примерно в 20 километрах от Алеппо город Урм-эль-Кубра.

Ранее Лавров заявил о сотрудничестве Украины с террористами в Сирии.

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