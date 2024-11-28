Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле сняли ограничения на массовые собрания

ЦАХАЛ: Израиль снял запрет на массовые собрания на фоне перемирия с Ливаном

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Израиле сняли ограничение на проведение массовых собраний более двух тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что израильское командование тыла смягчило директивы в области гражданской обороны после установления прекращения огня с Ливаном. Запрет на массовые собрания был отменен в ряде районов на севере страны и в центре, включая Тель-Авив.

«В рамках изменений было решено, что ограничение на собрания в районах Шфела, Яркон, Дан, Шарон, Шомрон, Менаше, Вади Ара, Кармель и Ха-Амаким будут сняты», — говорится в публикации.

27 ноября соглашение о прекращении огня между ЦАХАЛ и ливанским шиитским движением «Хезболла» вступило в силу. Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Однако на следующий день, 28 ноября, Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по цели на юге Ливана, где обнаружила признаки активности ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ранее Израиль обвинили в нарушении перемирия с Ливаном.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами