В Израиле сняли ограничения на массовые собрания

В Израиле сняли ограничение на проведение массовых собраний более двух тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что израильское командование тыла смягчило директивы в области гражданской обороны после установления прекращения огня с Ливаном. Запрет на массовые собрания был отменен в ряде районов на севере страны и в центре, включая Тель-Авив.

«В рамках изменений было решено, что ограничение на собрания в районах Шфела, Яркон, Дан, Шарон, Шомрон, Менаше, Вади Ара, Кармель и Ха-Амаким будут сняты», — говорится в публикации.

27 ноября соглашение о прекращении огня между ЦАХАЛ и ливанским шиитским движением «Хезболла» вступило в силу. Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Однако на следующий день, 28 ноября, Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по цели на юге Ливана, где обнаружила признаки активности ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ранее Израиль обвинили в нарушении перемирия с Ливаном.