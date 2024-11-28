Израиль обвинили в нарушении перемирия с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз нарушала соглашение о перемирии с Ливаном, утверждает пресс-служба ливанской армии на своей странице в социальной сети X.

«27 и 28 ноября 2024 года израильский противник несколько раз пренебрег соглашением о перемирии», — сказано в сообщении.

Там отметили, что Израиль нарушил границы воздушного пространства Ливана и нанес удары по территории страны различными видами оружия.

На этой неделе Израиль и ливанская группировка «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в среду, 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, 26 ноября израильская армия обороны — ЦАХАЛ — продолжала военные операции против ливанской шиитской группировки «Хезболла», а шииты обстреливали Израиль.

«Хезболла» начала атаковать Израиль в октябре 2023 года после внезапного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на юг Израиля, в результате которого началась война в секторе Газа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о разговоре Байдена и Нетаньяху по соглашению с «Хезболлой».