Дрон ВСУ атаковал Брянскую область

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил, что пострадавших и разрушений нет. По словам чиновника, на месте работают оперативные и экстренные службы.

28 ноября в министерстве обороны РФ сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 14 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, шесть — над территорией Брянской области, три – над Республикой Крым и два — над Ростовской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.