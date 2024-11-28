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Минобороны сообщило о ночных атаках беспилотников на Россию

Минобороны: 25 дронов ВСУ уничтожили за ночь над регионами России

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, 14 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, шесть—– над территорией Брянской области, три – над Республикой Крым и два — над Ростовской областью.

Губернатор Вениамин Кондратьев этим утром в своем Telegram-канале уточнял, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали два района Краснодарского края. Он отметил, что в Славянске-на-Кубани обломки украинского дрона упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна.

«К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась», — продолжил он.

Кроме того, в одном из дворов получил повреждения автомобиль. Еще один дом посекло осколками беспилотника в хуторе Чигрина Красноармейского района. Обошлось без пострадавших, подчеркнул губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский заявил о «рекордном количестве» беспилотников, выпущенных ВС РФ.

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Атаки БПЛА на Россию
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