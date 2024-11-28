Путин назвал температуру поражающих элементов при ударе «Орешника»

Президент России Владимир Путин заявил, что температура поражающих элементов баллистической ракеты средней дальности «Орешник» во время удара достигает четырех тысяч градусов. Его слова приводит РИА Новости.

«Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5—6 тысяч градусов», — заявил он.

Он отметил, что десятки боевых самонаводящихся блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около трех километров в секунду.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России сравнили мощность «Орешника» с «45 Хиросимами».