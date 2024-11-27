В Запорожской области восстановили подачу электроснабжения

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе полностью восстановлена подача электроснабжения.

«Специалисты ГУП «Таврия-Энерго» и ПАО «Россети» завершили восстановление электроснабжения в Запорожской области», — заявил он.

Балицкий отметил, что «подача электроэнергии полностью восстановлена».

Без электроснабжения находились 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 000 человек.

Отмечается, что временное отключение электроэнергии не повлияло на работу критической инфраструктуры области.

Утром в среду, 27 ноября, Балицкий сообщал, что в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, электроснабжения нет во всем регионе. Причины произошедшего он не называл. Социально значимые объекты региона были подключены к резервным источникам питания.

Ранее в Приморском крае 17 населенных пунктов остались без электроснабжения.