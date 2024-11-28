Американский наемник Джейкоб Хендерсон, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, спустя месяц вернулся в США. Об этом пишет РИА Новости.

В начале августа он улетел в Польшу, а затем направился в тренировочный лагерь во Львове. Спустя два месяца подготовки, в начале октября, американца отправили на передовую.

В посте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) от 16 октября Хендерсон сообщил, что получил незначительную травму. По его словам, он «избавился от осколков гранаты в лице». Примерно месяц спустя он опубликовал пост, в котором обмолвился, что вернулся в США, где работал механиком.

Хендерсон признался, что отправлялся на Украину из-за денег, но оказалось, что «базовый оклад довольно низкий».

Накануне сообщалось, что литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, воюющий в рядах ВСУ, проводил в социальной сети аукционы вещей, которые были вывезены из Курской области. В число «лотов» вошли аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра номиналом в 1000 рублей. Доходы от онлайн-аукционов наемник намеревался направить на поддержку Украины.

Ранее в Италии рассказали о воюющих в ВСУ итальянцах из неофашистских организаций.