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Медведев рассказал о пользе для мира от опыта СВО

Медведев: весь мир будет учитывать боевой опыт РФ противодействия беспилотникам

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya отметил боевой опыт Вооруженных сил России по противодействию беспилотникам и другим техническим новинкам, которые они получили в ходе специальной военной операции (СВО).

По его словам, технические новинки повлияли на военные действия, и очевидно, что весь мир наблюдает за этим.

«Поскольку это касается не только того конфликта, который, к сожалению, сейчас у нас продолжается с Украиной и с государствами Североатлантического альянса, это касается теперь любого конфликта», — сказал зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что весь мир будет учитывать этот опыт.

Также Медведев обратил внимание, что дроны внесли свою очень существенную лепту в изменение тактики и стратегии на поле боя. Он заявил, что из-за появления новых факторов изменились действия сухопутных войск. Сейчас, даже когда производятся бронированные машины, на них должны устанавливать защиту от беспилотников, отметил зампред Совбеза.

До этого Медведев заявил, что Россия, находясь в состоянии гибридной войны с НАТО, абсолютное большинство вооружений производит сама, сотрудничая с рядом стран.

Ранее Путин назвал лучший танк в мире.

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