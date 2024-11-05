На Украине утрачен контроль над 68 источниками ионизирующего излучения, что классифицируется как радиационная авария. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает ИА Регнум.

По словам Кириллова, источники находились в Институте метрологии в Липцах в Харьковской области. Согласно отчету украинского Совета национальной безопасности и обороны, их утрата классифицируется как радиационная авария.

Генерал пояснил, что Украина стала крупным импортером отработанного ядерного топлива, такие грузы приходят через Румынию и Польшу. Организационные, логистические и финансовые вопросы, связанные с поставкой грузов такого рода, курируются руководителем офиса главы президента Украины Андреем Ермаком.

Перед этим Кириллов заявил, что Украина не предоставляет экспертам МАГАТЭ полного доступа к объектам, находящимся в зоне отчуждения вокруг разрушенной в 1986 году Чернобыльской АЭС, в том числе к контролю ядерных материалов, поступающих в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива в этом районе.

Ранее в Минобороны заявили об упоминании «грязной бомбы» в методичках СБУ.