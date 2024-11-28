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Украинский военком заявил, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться

The Telegraph: на Украине считают, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться

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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудник одного из украинских военкоматов считает, что лучше работать на территориальный центр комплектации (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), чем прятаться от него. Об этом мужчина рассказал изданию The Telegraph.

По словам украинского военкома, из-за нехватки людей сотрудники ТЦК стали задерживать всех подряд, чтобы выполнять норму по мобилизации.

«Из-за нехватки персонала мы едва ли выбираем, кого останавливать. Теперь проверке подвергаются практически все», — рассказал собеседник издания.

Украинский военком добавил, что раньше он и его коллеги разрешали людям идти домой и собирать вещи. Однако в последнее время мобилизованные украинцы не возвращаются добровольно, прячутся и не появляются.

Мужчина также рассказал, что согласился работать военкомом, потому что ему «нравится быть частью системы». Поначалу он испытывал чувство жалости, когда только начал работать в ТЦК, однако позже украинский военком справился с эмоциями.

«Теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него», — считает собеседник издания.

Среди прочего военком рассказал, что люди оказывают им силовое сопротивление до последнего, сравнивая задержанных с «крысами». По словам собеседника издания, украинцы «продолжают сражаться» с сотрудниками ТЦК даже находясь в транспортном средстве после того, как их забрали на улице.

Ранее в офисе Зеленского отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации.

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