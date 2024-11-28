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Гибель подполковника штаба НАТО связали с ударами ФАБ-1500 под Сумами

«Военная хроника» связала гибель подполковника НАТО Миллера с ударами по Сумам

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РИА Новости

Подполковник штаба НАТО Кент Миллер, о гибели которого ранее сообщили в Канаде, мог на самом деле погибнуть в результате ударов авиабомб ФАБ-1500 Вооруженных сил РФ по Сумской области Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Высока вероятность, что скончался он 25 ноября, но не в Канаде, а, предположительно, в районе Сум», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тогда по одному из расположений иностранных специалистов были выпущены четыре авиабомбы ФАБ-1500.

27 ноября сообщалось, что российские войска нанесли удар в направлении нефтебазы в Ромнах Сумской области, где есть пункты дислокации украинской армии. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. По его данным, был зафиксирован «прилет» в индустриальный парк «Свема», где находится «химическое производство, ориентированное на военные нужды».

Ранее полковник Матвийчук назвал главные трудности Украины на фронте.

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