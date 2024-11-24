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Полковник Матвийчук назвал главные трудности Украины на фронте

Полковник Матвийчук рассказал о трудностях ВСУ на Курском направлении

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украина испытывает трудности сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру».

Он подчеркнул, что у Украины имеются самые серьезные проблемы на Курском направлении. После уничтожения Ольгинского леса российские войска продвигаются к границе, блокируя наступающие подразделения и не позволяя осуществлять ротацию или вводить резервы с украинской стороны.

Кроме того, усилились бомбардировки и атаки по Сумской и Черниговской областям, что негативно сказывается на боевом духе украинской армии.

По словам военного, на Южно-Донецком направлении Курахово уже на две трети контролируется российскими войсками, также наблюдается продвижение российских частей в районе Липцы — Волчанск, где они достигли пригородов Купянска.

Эксперт считает, что удары западным вооружением по российским приграничным регионам не нанесли серьезного урона с военной точки зрения.

«Все эти удары дальнобойным оружием — да, это неприятно, да, они наносят какой-то ущерб, но критической ситуации на фронте они не вызывают», — резюмировал он.

Сегодня российская авиация провела масштабный авиаудар по сосредоточению украинских войск вблизи села Темировка в Запорожской области, что вынудило противника срочно покинуть свои позиции в этом районе.

Ранее бывший полковник СБУ призвал ВСУ к срочному отступлению.

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Операция на Украине
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