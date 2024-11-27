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В подполье заявили об ударах по объектам ВСУ в Сумской области

Лебедев заявил, что ВС РФ ударили в районе нефтебазы в Ромнах Сумской области

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Evgeniy Maloletka/AP

Российские войска нанесли удар в направлении нефтебазы в Ромнах Сумской области, где есть пункты дислокации украинской армии. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«В начале первого ночи прилетело в город Ромны, в направлении нефтебазы. Ромны расположены в западной части области и используются как третья линия обороны. Там несколько мест дислокации военных», — сказал Лебедев.

По его данным, был зафиксирован «прилет» в индустриальный парк «Свема», где находится «химическое производство, ориентированное на военные нужды».

Кроме того, был нанесен удар по заводу «Импульс» в городе Шостка, где производят и снаряжают ракеты РСЗО кассетными боеприпасами, добавил координатор подполья.

24 ноября Лебедев заявлял о взрыве в районе Кременчугского автомобильного завода. По его информации, на заводе производится ремонт гусеничной военной техники, в основном иностранной. На момент удара там находилось 11 единиц гусеничной техники.

Ранее в подполье заявили об ударе по базе «Кракена» в здании полиции в Харькове.

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