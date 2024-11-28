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МО Сирии заявило об атаках «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо

МО Сирии сообщило о терактах и вооруженных столкновениях в Алеппо и Идлибе

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Omar Sanadiki/Reuters

Министерство обороны Сирии заявило, что «террористические группировки» произвели крупную атаку в Алеппо и Идлибе. Сообщение ведомства передает ТАСС.

Подчеркивается, что эти атаки были предприняты оппозиционными вооруженными группировками «в явное нарушение соглашения о деэскалации и по настоянию региональных и международных работодателей».

«Террористические группировки понесли большие потери в технике и живой силе. Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям», — подчеркнули в сирийском ведомстве.

До этого сообщалось, что сирийская оппозиция захватила ряд населенных пунктов близ Алеппо.

В конце октября беспилотники иракских шиитов атаковали расположенную в приграничном сирийском городе Эт-Танф военную базу США и западной коалиции. Как отмечается, по меньшей мере два беспилотника-камикадзе нанесли удары по военному объекту. Очевидцы рассказали, что на территории базы раздались несколько взрывов.

Ранее Лавров заявил о сотрудничестве Украины с террористами в Сирии.

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