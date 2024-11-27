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На Украине сообщили об уничтожении долотного завода

«Страна.ua»: во Львовской области уничтожен долотный завод

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Во Львовской области Украины в результате атак Вооруженных сил России разрушен Дрогобычский долотный завод. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

«Недавние атаки полностью разрушили завод в Дрогобыче Львовской области», — говорится в публикации.

Производственные мощности уничтожены, уточнил Власюк.

24 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил об атаке в направлении Кременчугского автомобильного завода в Полтавской области Украины. Сопротивление сообщало, что на заводе производится ремонт гусеничной военной техники, в основном иностранной.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило о поражении аэродрома во Львовской области Украины.

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