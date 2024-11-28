В подполье сообщили об обстреле полигона «Правого сектора» у Житомира

Российские военные, вероятно, нанесли удар по полигону для тренировок запрещенной украинской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) в Житомирской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, в Житомирской области зафиксировали один прилет недалеко от Житомира с западной стороны.

До этого в Николаевской области на юге Украины поразили объект энергетической инфраструктуры. Он отметил, что был поражен один из трех объектов, от которого полностью зависит подача электричества в регионе.

В ночь на 28 ноября сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернопольской области.