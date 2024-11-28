После применения ракетного комплекса «Орешник» по объекту на территории Украины президент страны Владимир Зеленский планирует получить новые системы противоракетной обороны (ПРО) от США. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Киеву нужны системы ПРО, способные перехватывать боевые блоки баллистических ракет средней дальности.

Автор материала отмечает, что у Украины есть вероятность на получение на зенитные ракеты для Patriot в варианте PAC-3, а также элементы стратегической ПРО Aegis.

Незадолго до этого издание Bloomberg писало, что Украина может запросить у США противоракетный комплекс THAAD для якобы возможного «противодействия» российским ракетам «Орешник».

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя решение США передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD, заявлял, что Израиль получит американскую систему противовоздушной обороны, а Украина подождет.

Ранее Зеленский призвал дать Украине больше ПВО.