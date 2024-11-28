Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина планирует получить от США новые системы ПРО

РИА: Украина хочет получить от Запада новые комплексы противоракетной обороны

close
Fabrizio Bensch/Reuters

После применения ракетного комплекса «Орешник» по объекту на территории Украины президент страны Владимир Зеленский планирует получить новые системы противоракетной обороны (ПРО) от США. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Киеву нужны системы ПРО, способные перехватывать боевые блоки баллистических ракет средней дальности.

Автор материала отмечает, что у Украины есть вероятность на получение на зенитные ракеты для Patriot в варианте PAC-3, а также элементы стратегической ПРО Aegis.

Незадолго до этого издание Bloomberg писало, что Украина может запросить у США противоракетный комплекс THAAD для якобы возможного «противодействия» российским ракетам «Орешник».

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя решение США передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD, заявлял, что Израиль получит американскую систему противовоздушной обороны, а Украина подождет.

Ранее Зеленский призвал дать Украине больше ПВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами