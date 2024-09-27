Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие при нападении

Как только Североатлантический альянс (НАТО) нападет на Белоруссию, будет применено ядерное оружие. Об этом на встрече со студентами заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого передает БелТА.

Белорусский лидер предупредил, что нападение на его страну будет означать третью мировую войну. Он напомнил, что президент России Владимир Путин подтвердил это, внося поправки в ядерную доктрину.

25 сентября Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в случае если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко поделился мыслями, кто мог бы стать президентом Белоруссии.