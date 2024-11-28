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Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине

«Военная хроника»: ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине

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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

По Украине был нанесен массированный ракетный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

В сообщении сказано, что украинские мониторинговые каналы информируют о трех группах неизвестных крылатых ракет, направляющихся через Черниговскую область к Киеву.

В другой публикации упоминается о крылатых ракетах Х-101, летящих в сторону Николаевской и Полтавской областей.

Telegram-канал уточнил, что в небе зафиксировано от 9 до 12 ракет. Позже «Военная хроника» сообщила, что ракет над Украиной стало больше.

Утром 28 октября стало известно, что взрывы зафиксировали в городе Николаеве на юге Украины, а также в Виннице и Хмельницком. Помимо этого, в Луцке и Ровно произошло несколько прилетов. В Ровенской области после прилетов начались проблемы со светом. Школы города перевели на дистанционку. Власти отметили, что в области 280 тыс. домохозяйств без электричества. Незадолго до этого СМИ писали о взрывах в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий). На тот момент по всей Украине действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как командир долго не выпускал его из окопа и угрожал.

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Операция на Украине
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