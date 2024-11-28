Россия нанесла удары по Ивано-Франковской области Украины

Удары были нанесены по подстанции и в районе нефтебазы в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«Ивано-Франковск, в область (прилетело. — ред.) по какой-то серьезной подстанции. Второй прилет в пригороде в направлении нефтебазы», — заявил он.

Также взрывы зафиксировали в городе Николаеве на юге Украины, а также в Виннице и Хмельницком. Помимо этого, в Луцке и Ровно произошло несколько прилетов. В Ровенской области после прилетов начались проблемы со светом. Школы города перевели на дистанционку. Власти отметили, что в области 280 тыс. домохозяйств без электричества.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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