В Харьковской области нанесли удар по промзоне, которую используют в военных целях. Об этом заявили РИА Новости в подполье.

По данным источника, удар нанесли в районе села, где находятся военная часть и техника ВСУ. На место удара выехали сотрудники скорой помощи.

Этим утром российские войска нанесли удар по месту дислокации сил и техники украинской армии в пригороде Харькова, произошла детонация.

До этого оператор БПЛА с позывным «Элджей» из группы «Аида» спецназа «Ахмат» сообщал, что ВСУ из-за нехватки техники стали использовать под Суджей в Курской области гражданский транспорт, в том числе строительные самосвалы. Боец рассказал, что в начале контрнаступления российских войск на двух тепловизионных экранах было видно, как много техники отступает за Суджу. Сейчас, по его словам, техника встречается очень редко.

Оператор FPV-дрона с позывным «Омут» из этой же группы сообщил, что за последний месяц практически не замечал украинской техники северо-восточнее Суджи.

Ранее российская армия нанесла удары по аэродромам и военной технике Украины.