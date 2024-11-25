Российский истребитель Су-34 выполнил удар с использованием планирующих авиабомб по технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время провел атаку на скопление военнослужащих, а также бронетехники и автомобилей Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Минобороны уточняет, что удар был нанесен по заранее разведанным целям с использованием авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи успешно вернулись на свой аэродром.

24 ноября российские десантники освободили от Вооруженных сил Украины село Дарьино в Суджанском районе Курской области.

В этот же день экипаж российской армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ликвидировал личный состав и опорный пункт ВСУ в курском приграничье.

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