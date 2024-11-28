Российские военные создали подземный музей с украинскими трофеями

Российские бойцы группировки «Днепр» создали в одном из подземных городов, построенных на Херсонском направлении, музей с украинскими трофеями. Об этом рассказал РИА Новости ротный замполит с позывным «Опер».

«Наш мини-музей: орудия, элементы экипировки противника, которые наши военнослужащие находили. И вот предложили создать свой мини-музей трофеев», — рассказал «Опер».

21 октября Telegram-канал «Узел связи» писал, что российские бойцы группировки «Восток» заняли «подземный город» украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). В операции по захвату участвовали штурмовики, которые скрытно подобрались к опорному пункту противника, не используя технику, и в результате успешного боя сумели его занять. Уточняется, что «подземный город» — это сеть туннелей, прогнать врага из которой можно только в ближнем бою.

До этого депутат Госдумы Андрей Гимбатов заявил, что работает над законопроектом о трофейном оружии, чтобы музеи могли начать собирать экспозиции о спецоперации. Парламентарий отметил, что сейчас в России нет официального определения трофейного оружия, регламента признания его таковым, а также ответственных за деактивацию оружия и процедуры его передачи в музейные экспозиции. По словам депутата, в России есть запрос на использование трофеев в различных, в том числе школьных, музеях, на выставках и во время проведения патриотических акций.

Ранее военный эксперт заявил о значимости трофея БМП Bradley для российских военных.