В Госдуме работают над законопроектом о трофейном оружии

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов заявил, что работает над законопроектом о трофейном оружии, чтобы музеи могли начать собирать экспозиции о спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Гимбатов отметил, что сейчас в России нет официального определения трофейного оружия, регламента признания его таковым, а также ответственных за деактивацию оружия и процедуры его передачи в музейные экспозиции.

По словам депутата, в России есть запрос на использование трофеев в различных, в том числе школьных, музеях, на выставках и во время проведения патриотический акций.

«Нововведения как раз будут касаться оборота трофейного оружия и обеспечат четкую и прозрачную процедуру его использования в мирной жизни — мы получим четкую схему того, как ввести это оружие в оборот», — сказал Гимбатов.

Он отметил, что на проект должны быть получены заключения правительства и фракции. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с РИА Новости назвал инициативу Гимбатова «концептуально правильной».

В феврале российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в ДНР.

В декабре 2023 года бойцы Вооруженных сил РФ продемонстрировали использование трофейного оружия в зоне специальной военной операции. До этого российские военнослужащие впервые смогли взять в качестве трофея американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

Ранее военный эксперт заявил о значимости трофея БМП Bradley для российских военных.